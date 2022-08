Lille-PSG, Fonseca sfida Galtier nel posticipo di Ligue 1: le probabili formazioni

Buon inizio per il Lille con una vittoria e un pareggio contro Nantes e Auxerre , quattro punti totali per la squadra guidata dall'ex Roma Paulo Fonseca . Per la gara contro i parigini, il tecnico portoghese dovrà fare a ameno degli indisponibili Weah e Zhegrova . "Non cambia niente se giochiamo contro il PSG, anche se sono i migliori di Francia noi giocheremo con le stesse idee", così Fonseca alla vigilia del match, chiamato quest'anno per riportare il trofeo di Ligue 1 in rossoblu.

Due su due per il tornato Paris Saint-Germain, dieci gol realizzati e due subiti contro Montpellier e Clermont. Compito difficile per il nuovo tecnico Galtier quello di gestire tante stelle in una sola squadra, vedasi litigio della scorsa settimana tra Messi e Mbappe. Il tecnico francese non avrà con se in trasferta Draxler e Gueye, oltre a Keylor Navas non convocato per via delle trattative di mercato in corso con il Napoli.