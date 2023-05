Lille-Marsiglia, le probabili formazioni: Sanchez contro Weah. Ok Malinovskyi e Under

Più che buona stagione per il Marsiglia, attualmente terzo in classifica a -2 dal Lens secondo. Le tre vittorie consecutive degli uomini di Tudor erano state bruscamente interrotte dalla sconfitta proprio contro i già citati Les Sang et Or ma il recente successo contro l'Angers, ultimo in classifica e già retrocesso, ha rimesso in piedi il discorso qualificazione diretta in Champions League. Il Lille staziona al quinto posto che al momento significa Conference League, con cinque lunghezze di distacco dalla zona Europa League del Monaco quinto in classifica che però è caduto lo scorso venerdì contro il Lione dando l'opportunità di accorciare le distanze ai Dogues. Sfida tra due ex Serie A tra le due panchine con Paulo Fonseca, ex Roma, che affronterà Igor Tudor, ex Verona. Attacco a tre del Marsiglia che sarà composto da Malinovskyi e Under a supporto di Alexis Sanchez, mentre il Lille punta sul figlio d'arte Timothy Weah e David.