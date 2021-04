Ligue 1, Reims-Marsiglia 1-3: Milik e Payet fanno felice Sampaoli. La classifica aggiornata

Il Marsiglia passeggia sul campo del Reims.

Tutto facile per la formazione di Jorge Sampaoli, impostasi nel match esterno valido per l’anticipo della trentaquattresima giornata di Ligue 1. La compagine ospite – dopo aver subito la rete del momentaneo svantaggio al 38′ – ha indirizzato la gara sui binari a lei favorevoli, siglando la rete del pareggio alla fine della prima frazione. La marcatura di Payet apre le danze alla serata da sogno dello stesso attaccante francese, che al 47′ serve l’assist per la rete di Arek Milik. Il polacco ex Napoli porta così in vantaggio il Marsiglia e pone l’inizio ad un dominio tecnico che durerà per l resto dell’incontro. Per il Reims diventa tutto più difficile, specialmente negli ultimi venti minuti condizionati dall’espulsione di Faes. La superiorità numerica apre ancora di più il campo ai biancoazurri, che con uno scatenato Payet segnano il gol del definitivo 1-3.

Di seguito la classifica aggiornata.