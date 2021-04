Ligue 1, Marsiglia-Strasburgo 1-1: Benedetto salva Sampaoli al 86′. La classifica

Il Marsiglia non va oltre l’1-1 con lo Strasburgo.

La formazione guidata da Jorge Sampaoli stecca l’ennesimo appuntamento della sua stagione, dimostrando di non aver acquisito una vera continuità di risultati nonostante il cambio di guida tecnica. Una squadra impacciata quella del tecnico argentino, che non riesce a concretizzare le occasioni create e lascia diversi spazi agli avversari. Al 73′ Mitrovic trova il gol del vantaggio ospite, servito dalla precisa assistenza di Lienard. Lo Strasburgo cerca così di chiudersi in difesa e ottenere tre punti di fondamentale importanza, ma il Marsiglia non molla un centimetro fino al termine della sfida e al minuto 86 Benedetto trova la rete del pareggio. Si chiude così sull’1-1 il match, con i padroni di casa che non riescono a superare – anche se solo momentaneamente – il Lens al quinto posto. Lo Strasburgo rimane invece la quindicesima piazza del campionato francese e mette in cascina un altra lunghezza importante in ottica salvezza.

Di seguito la classifica aggiornata.