Ligue 1, Lens-Rennes 1-0: Said segna allo scadere tiene vive le speranze europee

In Ligue 1 il Lens segna all'89' con Wesley Reid e supera il Rennes. Il tecnico Franck Haise continua a coltivare il sogno Europa

Si è giocata una partita molto sofferta per entrambe le squadre ma all'89' Wesley Said ha portato in vantaggio i padroni di casa e mantiene accesa la speranza che il Lens possa giocare in Europa League la prossima stagione. La formazione di Franck Haise si è quindi portata a quota 30 punti, affacciandosi con pochissimo distacco ai piani alti della classifica.