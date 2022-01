Ligue 1, Angers-St.Etienne: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Ligue 1 tra Angers e St. Etienne

Quasi tutto pronto per il match della ventesima giornata di Ligue 1 tra Angers e St. Etienne. L'Angers vuole continuare la sua rincorsa per un piazzamento europeo a fine stagione, e nella ventesima giornata del campionato francese affronterà proprio i biancoverdi, relegati all'ultimo posto della classifica. Un confronto che sembrerebbe già essere a senso unico, con i bianconeri che potrebbero avvicinarsi sensibilmente al quinto posto in caso di eventuale vittoria. La posizione che garantirebbe a fine stagione la Conference League dista infatti soli 5 punti, e l'Angers con un successo scavalcherebbe molte squadre in lotta per lo stesso piazzamento. Dalla sua, inoltre, ha un St Etienne che ha dimostrato di essere in un periodo nero, con difficoltà a fare risultato e a rendere anche per qualità e tecnica sul campo.