Juventus-Lione, Juninho: “Un pensiero va ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato bene, ma ancora…”

Il Lione ottiene il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Juninho Pernambucano, attuale ds ed ex storico calciatore del Lione, al termine del match conclusosi con la sconfitta di misura patita dalla compagine di Garcia contro la Juventus, che ha comunque concesso al club francese di superare il turno nella principale competizione europea, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla gara: “Un grande pensiero va ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato bene nell’arco della settimana e sapevamo di essere fisicamente molto presenti. Ancora però dobbiamo migliorare in qualche settore“.

Juventus-Lione, la gioia di Garcia: “La sconfitta più bella in Champions League. Fiero dei ragazzi e CR7…”