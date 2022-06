Gerson, guai per l’ex Roma: affitto non pagato per la sua villa e debito da 10.000 €

L'ex giocatore della Roma non ha corrisposto per quattro mesi la mensilità dell'immobile affittato nel 2017

Torna al centro dei riflettori, ma questa volta per vicende legate a questioni extracampo, l' ex Roma Gerson.

Il centrocampista, che nel 2017 militava in giallorosso, aveva preso in affitto una villa in zona Infernetto. Si trattava di un immobile con 8 vani, box e cantina, per un canone mensile di 1200 euro. Dopo il mancato pagamento di ben quattro mensilità, per un totale di 4800 euro, il brasiliano era stato sfrattato, ma senza saldare il conto.