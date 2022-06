Furto Verratti a Ibiza: arrestate 6 persone, trovata parte della refurtiva

La Polizia Nazionale spagnola ha individuato e arrestato gli autori della rapina all'interno della villa a Ibiza di Ronaldo, il "Fenomeno", affittata per le vacanze da Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi. I malviventi, che nei giorni scorsi avevano fatto irruzione nella lussuosa abitazione, avevano portato via una refurtiva dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Diario di Ibiza questa mattina sono state fermate due persone al porto di Denia (Comunitat Valenciana) e altre quattro a Malaga. Al momento dell'arresto i ladri avevano con sé gran parte del bottino, nascosto in un doppio fondo allestito nell'auto. I criminali fanno parte di una banda di albanesi e spagnoli con diversi precedenti legati alla rapina di case.