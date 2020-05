Francia, lutto nel mondo del calcio: muore il 24enne ex PSG Jordan Diakiese

Lutto nel mondo del calcio.

Jordan Diakiese, ex calciatore del Paris Saint-Germain e della Francia Under 20, è morto giovedì all’età di 24 anni. Lo ha annunciato il suo attuale club, l’AS Furiani (squadra francese della Corsica che milita in National 3). Il decesso è avvenuto a Madrid, ma le cause non sono state rese note.

Diakiese, terzino classe 1995, era cresciuto proprio nel settore giovanile del PSG e lo scorso luglio era approdato nella società corsa: “Un ragazzo carismatico, che si è saputo subito ambientare. Sempre sorridente, discreto e dedito al lavoro, si è saputo integrare molto rapidamente dal suo arrivo”, si legge. E anche il club di Nasser al Khelaifi, ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del giovane giocatore. “Ha lasciato solo bei ricordi tra gli allenatori ei suoi compagni di squadra. Non ti dimenticheremo mai, Jordan”.

