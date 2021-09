Francia: Jean-Pierre Adams è morto dopo 39 anni di coma per anestesia sbagliata

Si era svegliato in stato vegetativo dall’intervento a cui si era sottoposto nel marzo ‘82 per un problema al tendine di un ginocchio

Si è spento questa mattina a 73 anni, dopo 39 passati in coma, Jean-Pierre Adams, ex difensore della Nazionale con cui è sceso in campo per 22 volte. L'ex calciatore, nato a Dakar nel 1948 ma nazionale francese (34 presenze con i bleus), fu operato il 17 marzo 1982 a un legamento del ginocchio ma per errore medico finì in stato vegetativo.