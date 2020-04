Francia, il premier Edouard Philippe: “La Ligue 1 non riprenderà prima di settembre”

Edouard Philippe e la stoccata allo sport francese e in particolar modo al calcio.

Il primo ministro transalpino nel corso dell’odierna conferenza stampa legata all’emergenza Coronavirus ha affermato che lo sport non potrà riprendere prima di settembre. Rischia seriamente di essere dunque annullato il campionato francese che vedeva in testa il solito Psg con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia a 11 partite dal termine. Adesso la palla passa alla Federazione che insieme alla Lega deciderà come agire e quindi se accettare o meno la decisione del governo.

“La stagione sportiva professionistica 2019-2020 non potrà riprendere prima di settembre, non sarà possibile né praticare sport in luoghi coperti né sport di squadra o di contatto. Gli eventi, infatti, che riuniscono o potrebbero riunire più di 5000 partecipanti non potranno essere consentiti fino a settembre”.