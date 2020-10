Coronavirus, Francia: stop ai campionati amatoriali e alla “Coupe de France” dopo il nuovo lockdown. Il comunicato

Nuovo lockdown in Francia dalla mezzanotte del 30 ottobre. Lo ha comunicato ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron.

Il calcio, almeno quello professionistico, non si ferma. Proseguono – a porte chiuse – la Ligue 1, la Ligue 2 e il campionato National (terza divisione), contrariamente a quanto accaduto nella scorsa primavera. Via libera anche per il campionato di prima divisione femminile e il campionato di prima divisione Futsal. Si ferma, almeno fino al 1 dicembre prossimo, la Coppa di Francia, la seconda divisione del calcio femminile e i campionati dilettantistici.

A renderlo noto, tramite un comunicato, è la Fédération Française de Football:

“In seguito all’annuncio da parte del Presidente della Repubblica di misure di contenimento sanitario per combattere la pandemia Covid-19, la FFF ha deciso di sospendere tutte le leghe e le competizioni dei campionati nazionali National 3, National 2, Femminile D2, Coppe di Francia maschili e femminili e campionati nazionali giovanili (femminili. maschili) fino a martedì 1 dicembre. Tutte le partite che non possono essere giocate durante questo periodo verranno posticipate a date successive, a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria. I campionati Nazionale, D1 Arkema e D1 Futsal non sono interessati da questa decisione. Le partite possono quindi essere giocate a porte chiuse. Continuano anche gli incontri internazionali inizialmente previsti per la squadra francese, la squadra femminile francese e gli Espoirs. Il mondo del calcio deve unirsi allo sforzo collettivo per combattere la seconda ondata di questa epidemia“.

A soffermarsi sull’argomento anche la Ministra dello Sport, Roxana Maracineanu: “Gli sportivi di alto livello e gli sportivi professionisti potranno continuare ad allenarsi. Potranno anche continuare a prendere parte alle competizioni perché gli spostamenti per ragioni lavorative sono autorizzate“.

Nonostante questo, la partita che avrebbe dovuto inaugurare il nono turno di Ligue 1, tra Olympique Marsiglia e Lens, è già stata rinviata. Sono 18, infatti, i casi di coronavirus all’interno del gruppo squadra del Lens. Una situazione di certo complicata che la Francia è decisa a monitorare con la dovuta attenzione, non stoppando tuttavia – almeno per il momento – il calcio professionistico.