Coppa di Francia, il Bordeaux costretto a giocare nonostante 21 positivi al Covid-19

Nonostante ventuno casi di positività al Covid-19, i sedicesimi di finale di Coppa di Francia si sono dovuti giocare lo stesso

Ben ventuno calciatori del Bordeaux sono attualmente positivi al Covid-19, di cui sedici del gruppo squadra. Questo focolaio ha costretto la squadra francese ad una quarantena come da protocollo ma, nonostante ciò, la partita di Coppa di Francia contro il Brest , valida per i sedicesimi di finale, si è dovuta giocare malgrado le richieste di rinvio della squadra di Petkovic .

Il tecnico bosniaco, molto ricordato dai tifosi della Lazio, è stato costretto a schierare in campo molti giovani della formazione primavera ma ciò non è bastato ad evitare un sonoro 3-0 da parte del Brest allo stadio "Francis-Le Blé". Non sono mancate le polemiche da parte del presidente del Bordeaxu Gerard Lopez che ha definito la decisione di far disputare comunque la gara una mancanza di rispetto nei confronti del club.