Chelsea, Thiago Silva confessa: “Dopo l’addio al PSG ho avuto paura di una cosa”

Thiago Silva ha cambiato vita e ha scelto di continuare la propria carriera in Premier League con la maglia del Chelsea.

Il difensore brasiliano dopo otto stagioni al PSG ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i parigini e di continuare a giocare in Inghilterra con i Blues. Un qualcosa di inaspettato anche per l’ex centrale del Milan che, nel corso di un’intervista concessa a France Football, ha dichiarato di essere orgoglioso della sua nuova avventura.

“In verità, quando ho saputo che le cose erano finite con il PSG, avevo sempre sperato in qualcosa di grande. All’inizio avevo paura che la mia età sarebbe stata un freno e che i dirigenti dei club avrebbero avuto pregiudizi negativi. È molto difficile rimettersi in gioco quando si ha più di 33 o 34 anni. Ma io volevo crederci, ho pregato Dio di trovarmi un progetto che corrispondesse alle mie ambizioni. Dio mi ha ascoltato perché il Chelsea è il migliore in Inghilterra”.