Calciomercato PSG, colpo di scena: Neymar apre al rinnovo, sfumano Barcellona e Juventus. I dettagli

Neymar continua ad infiammare il calciomercato.

L’attaccante brasiliano sembrava essere vicino a dire addio al PSG, squadra in cui milita da tre stagioni. O’Ney aveva espresso il forte desiderio di tornare in Spagna, alla corte del Barcellona, club di cui ha vestito la maglia dal 2013 al 2017. Intanto, però, anche Real Madrid e Juventus si erano inserite nella corsa per l’acquisizione del cartellino dell’ex Santos.

Nonostante l’interessamento di diversi club, nelle scorte ore è giunta dalla Francia una eclatante notizia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, infatti, l’entourage del brasiliano avrebbe aperto al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. O’Ney è sicuro: vuole lasciare un segno in Europa. La stella brasiliana vuole regalare alla bacheca del Paris Saint-Germain la prima Champions League. I parigini, infatti, non sono mai riusciti a trionfare in questa competizione. Dunque, dopo l’infortunio nella passata stagione. Un trionfo con i campioni della Ligue 1 avrebbe sicuramente un sapore particolare per l’attaccante, tanto da esaudire il suo desiderio. Egli, infatti, sarebbe tentato dalla volontà di entrare nella storia dei parigini. A breve quindi, grazie alla volontà del giocatore e all’abilità del ds Leonardo, le parti potrebbero arrivare al clamoroso accordo.

