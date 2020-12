Calciomercato Juventus, Icardi è sempre di moda: Wanda Nara e Paratici, contatti costanti. I dettagli

Il matrimonio tra Mauro Icardi e il PSG potrebbe già essere al capolinea.

Juventus, CR7 e il rigore da papà: “Mio figlio, le patatine e la Coca Cola! C’è una cosa che non mi piace ”

Il centravanti argentino è entrato a far parte di una lista concernente gli ipotetici candidati a punta centrale della Juventus. I bianconeri stanno infatti cercando un calciatore che sia sullo stesso livello di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata per non rischiare di trovarsi impreparata nel momento del bisogno. L’attaccante in forza ai parigini dopo un avvio di avventura davvero straripante soprattutto sotto l’aspetto realizzativo è stato relegato in panchina. L’infortunio ha creato numerosi disagi a Maurito, ma l’arrivo di Moise Kean ha solo complicato le cose. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de ‘Il Giorno‘, ci sarebbero stati dei contatti concreti tra Wanda Nara (procuratrice e moglie di Icardi) e Fabio Paratici. Il calciatore fa gola alla Juventus che avrebbe intenzione di chiudere la trattativa durante la sessione estiva di calciomercato. I francesi hanno speso una cifra vicina ai 50 milioni per il cartellino di Icardi, prima di concludere però i piemontesi dovranno rivedere il proprio bilancio.

Globe Soccer Award, CR7 miglior calciatore del secolo: “Traguardo eccezionale, i record mi inseguono”