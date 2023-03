Brest-PSG, probabili formazioni: Galtier senza Marquinhos e Hakimi, Mounié dal 1′

A caccia dei tre punti dopo la nuova cocente eliminazione dalla Champions League . Alle ore 21:00, allo Stadio “ Francis Le Blé”, il Paris Saint-Germain affronterà il Brest nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Ligue 1 . Reduci dalla sconfitta rimediata martedì sera contro il Bayern Monaco fra le mura dell'Allianz Arena, dunque, gli uomini di Galtier sono chiamati a rialzare la testa per continuare a difendere il titolo di campioni di Francia.

Il PSG , che arriva da tre vittorie di fila in campionato, ha conquistato fin qui sessantatré punti. Frutto di venti successi, tre pareggi e tre ko. Ed è attualmente a +8 sulla seconda della classe, il Marsiglia . Eppure in trasferta, nel 2023, Messi e compagni hanno già perso quattro partite. Invertire questo trend negativo resta un obiettivo della compagine francese. Occupa attualmente il quindicesimo posto della classifica di Ligue 1 a quota ventitré punti, invece, Brest , invischiato nella lotta salvezza. Con i padroni di casa che hanno ottenuto appena cinque vittorie dall’inizio del campionato, l’ultima lo scorso weekend sul campo dello Strasburgo .

Al cospetto della compagina allenata da Roy, Galtier non potrà contare sull’intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Presnel Kimpembe e Nordi Mukiele, oltre a Neymar. Il brasiliano - che resterà fermo ai box per i prossimi quattro mesi - è stato operato con successo nella giornata di ieri dopo l'infortunio alla caviglia destra. Ma non solo; out anche Marquinhos, che starà fermo per almeno 10 giorni, e Achraf Hakimi che tornerà ad allenarsi la prossima settimana a causa di un dolore muscolare. Il tecnico del Brest, invece, dovrà rinunciare a Kenny Lala, Loic Remy, Pereira Lage, oltre allo squalificato Camara.