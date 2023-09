Brest-Lione, le probabili formazioni: Grosso si affida a Lacazette. Spazio a Tolisso

"Affronteremo una squadra in buona forma, che giocherà in casa. Sappiamo di avere le qualità per giocare una partita importante. Sono stato accolto bene e i giocatori hanno accolto bene la mia idea di fare doppie sedute di allenamento". Queste le dichiarazioni di Grosso in vista della sfida contro il Brest, con il Lione chiamato a rialzarsi dopo un avvio di campionato davvero deludente con soli due punti raccolti e addirittura dieci gol subìti. Chiavi dell'attacco affidate all'esperto Lacazette, colonna di questo club, mentre a centrocampo spazio anche all'ex Bayern Monaco, Tolisso.

Dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). Disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, la piattaforma live e on demand di Sky.