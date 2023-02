Auxerre-Lione, probabili formazioni: dubbio Lacazette per Blanc, Pelissier…

La squadra guidata da Laurent Blanc è ufficialmente in ripresa e lo dimostra il fatto che contro i giallorossi di Franck Haise, rivelazione del torneo, ha portato a casa il sesto risultato utile tra Ligue 1 e Coupe de France, nonché il terzo successo negli ultimi quattro turni di campionato. L'agognato quinto posto inseguito la Lione, complici i risultati altalenanti delle formazioni che lo precedono in classifica (Lille, Rennes e Nizza), non sembra più irraggiungibile come appariva invece fino a qualche mese fa. I Gones hanno 35 punti, soltanto sei in meno dell’ultima posizione utile per poter disputare una competizione europea nella prossima stagione, evitando di essere tagliata fuori da tutto, come nella passata stagione. Il calendario continua a venire in soccorso di Lacazette e compagni, che nelle prossime gare affronteranno due avversari alla portata come Auxerre e Angers.