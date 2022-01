Angers-Saint Etienne 0-1, salvezza in Ligue 1 ancora possibile per “Les Verts”

L'autogol di Mendy in Angers-Saint Etienne rilancia Les Verts in Ligue 1. La zona salvezza occupata dal Bordeax dista solo cinque punti

La Ligue 1 ha recuperato la ventesima giornata di campionato con la sfida in programma alle 17:30 allo stadio "Raymond-Kopa" tra Angers e Saint Etienne .

I padroni di casa avrebbero potuto puntare ad una vittoria che avrebbe rimesso in discussione un posto per le prossime coppe europee ma la voglia di salvarsi del Saint Etienne ha prevalso. "Les Verts", ovvero "i verdi", sono riusciti ad espugnare il Raymond-Kopa grazie all'autorete sfortunata del difensore Batista Mendy. Il Saint Etienne, uno dei club più storici e titolati di tutta la Francia, è rimasto ultimo in classifica anche con questa vittoria ma la zona salvezza comincia a farsi sempre più vicina, con il Bordeaux quartultimo che dista solamente cinque punti.