Angers-PSG, probabili formazioni: Pochettino senza Messi e Neymar. Icardi dal 1′

Paris Saint Germain e Angers si apprestano a sfidarsi nella gara valida per la trentaseiesima giornata di Ligue 1: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Uno degli ultimi atti prima del trionfo dei parigini sta per andare in scena. La squadra di Pochettino deve ancora del tutto smaltire l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid di Ancelotti agli ottavi di finale e sta cercando di ritrovare brillantezza e serenità per terminare al meglio l'annata dopo un periodo tangibilmente turbolento. Neymar e compagni sono reduci da tre successi contro Lorient, Clermon e quella nel big match contro il Marsiglia in cui si è riaperta la polemica su Gianluigi Donnarumma, autore di un altro errore tra i pali, mettendo in discussione il suo posto da titolare in vista del ritorno di Navas. Da citare anche la pesante assenza di Lionel Messi nella lista convocati per un infortunio al tendine d'achille. Angers posizionato al quattordicesimo posto a caccia del miracolo per consolidare la salvezza e di fatto la partecipazione alla prossima Ligue 1, obiettivo dichiarato da parte della dirigenza bianconera.