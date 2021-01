Ligue 1, il PSG si riprende la testa del campionato: gioia Pochettino, adesso tocca al Lille. La classifica aggiornata

Grande successo per il PSG.

La compagine allenata da Mauricio Pochettino vince e convince. I parigini si sono imposti con il parziale di 4-0 nel match casalingo valido per la ventunesima giornata contro il Montpellier. La franchigia francese, dopo un inizio di stagione piuttosto macchinoso, si riporta almeno per una notte in testa alla classifica della Ligue 1, aspettando la gara tra Lille e Rennes. La formazione di casa ha raggiunto tale risultato grazie alla doppietta di uno straordinario Mbappe e alle segnature dei soliti Neymar e Icardi. 45 punti all’attivo per il Paris, che si tiene a tre punti di distanza proprio dal Lille attualmente secondo.

Di seguito la classifica aggiornata.