Liga, l’Athletic Bilbao chiude la 20° giornata: eclissato il Getafe, quarto successo per Marcelino. La classifica aggiornata

L’Athletic Bilbao batte 5-1 il Getafe.

La squadra allenata da Marcelino ha sconfitto la compagine madrilena nel posticipo di liga valido per il 20 turno. Il solito Raul Garcia e Alex Berenguer – vecchia conoscenza della Serie A – sono stati tra i protagonisti assoluti della gara, con tre gol che – insieme a quelli siglati da Yeray e De Marcos – hanno permesso alla franchigia basca di balzare al nono posto della classifica, a soli tre punti dal Real Betis. Una sconfitta pesante, invece, per la formazione guidata da Bordalas che in questo prosieguo di stagione sta di certo deludendo le rosee aspettative nate all’inizio del nuovo campionato.

Di seguito la classifica aggiornata.