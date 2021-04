Liga, Dembelè salva il Barcellona: 1-0 al Valladolid, l’Atletico Madrid a -1. La classifica aggiornata

Il gol di Ousmane Dembelè consegna tre punti d’oro al Barcellona.

La formazione allenata di Ronald Koeman riesce ad espugnare il muro eretto dal Valladolid nel match giocato al Camp Nou. Una sfida risultata per grandi tratti complicata ai blaugrana, protagonisti di un assedio totale nella seconda frazione di gioco dopo aver subito nei primi 45 minuti diversi tentativi offensivi da parte degli ospiti. Messi e compagni hanno cercato la via della rete per molteplici volte, trovando spesso le puntuali risposte dell’estremo difensore Masip, ex della gara. Complice l’espulsione di Oscar Plano a dieci minuti dal termine, il Barcellona riesce a trovare il gol del vantaggio al 90′, siglato proprio da Dembelè. L’ex giocatore del Borussia Dortmund sigla la marcatura della vittoria con un gran tiro al volo, nato da un’ iniziativa di De Jong sulla fascia destra. Un successo molto importante per i catalani, che consente proprio a questi ultimi di mettere ulteriore pressione all’Atletico Madrid capolista. La squadra della capitale resta da sola al primo posto, ma il Barcellona dista solamente un punto.

Di seguito la classifica aggiornata.