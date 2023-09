La preview e le probabili formazioni del match valido per la settima giornata del campionato di Liga Santander, tra Valencia e Real Sociedad.

Nella giornata odierna, va in scena la settima giornata della Liga Santander 2023-24 , Valencia e Real Sociedad si affronteranno alle 21.30 allo stadio Mestalla.

La compagine guidata da Imanol Alguacil arriva rinvigorito dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno e cercherà di proseguire su quella strada, mentre la squadra di casa proverà a raccogliere il terzo risultato utile e consecutivo, dopo il 2-2 di Almeria e il tris calato all'Atletico Madrid. Nelle prime uscite di questa stagione - i ragazzi di Rubén Baraja - hanno ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte, poi l'ultimo pareggio. La Real Sociedad ha appena battuto in casa il Getafe per 4 a 3. È preceduta da una serie di risultati altalenanti nelle precedenti partite giocate: 2 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi. Inoltre, ha segnato un totale di 12 gol, mentre sono 10 quelli subiti.