Tigres, la rivelazione di Gignac: “Il Valencia mi ha mandato un aereo pieno di prosciutto”

La rivelazione di André-Pierre Gignac.

Nel mondo dello sport episodi particolari e notevoli di nota sono all’ordine del giorno. Mai come in questo caso però, le dichiarazioni rilasciate da André-Pierre Gignac ad RMC Sport hanno destato parecchio scalpore. L’attaccante francese attualmente in forza al Tigres, società calcistica messicana, ha raccontato di un particolare episodio di calciomercato che ha visto come protagonista uno dei club spagnoli più blasonati, il Valencia.

“Ho rifiutato anche un’offerta del Valencia. Mi è stato mandato anche un aereo dove c’era anche del prosciutto spagnolo. Ammetto che mi ha invogliato. Sapevo che avrebbero provato a fare il trucco con il prosciutto per convincermi, ma ho comunque rifiutato. C’era Emery in panchina, Mathieu in campo. Unai era venuto a spiegarmi i suoi schemi. Ho rifiutato. Il mio agente mi disse che avevo pure l’offerta il Liverpool e delMarsiglia. Gli ho detto ‘strappa l’offerta del Liverpool, noi andiamo all’OM“, ha concluso André-Pierre Gignac.

