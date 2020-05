Stoichkov in tackle: “Il Barcellona di Guardiola era merito di Rijkaard. Mourinho? Svelo il suo segreto “

Parla Hristo Stoichkov.

Nonostante il forte legame affettivo con Pepe Guardiola, con cui ha condiviso gioie, trionfi e trofei, l’ex giocatore bulgaro, intervenuto ai microfoni del quotidiano britannico ‘Mirror’, ha criticato l’allenatore catalano – costretto a rimandare di anno in anno l’appuntamento con una nuova finale di Champions League -,sottolineando come il Barcellona da lui allenato fosse stato costruito dall’allora ex tecnico blaugrana, Frank Rijkaard.

“Il Barcellona era una squadra già bella e pronta, il lavoro di Guardiola è stato davvero semplice, conoscendo già i segreti della Masia. La squadra che ha allenato era stata costruita da Frank Rijkaard, quei calciatori avrebbero ottenuto quei risultati spettacolari con o senza di Pep – ha spiegato l’ex Pallone d’Oro -. Gente del calibro di Henry, Deco, Ronaldinho, Marquez, Puyol e Victor Valdes formavano un team davvero pazzesco. Tutto quello che serviva a Guardiola era qualche altro calciatore e, con l’arrivo dei vari Iniesta, Pedro e Messi la squadra si è completata”.

Chiosa finale su José Mourinho: “È sempre stato un ragazzo intelligente, ai tempi del Barcellona guardava tutto con attenzione, dall’allenamento fisico, agli esercizi di riscaldamento, fino al lavoro che facevamo col pallone. Aveva sempre in mano carta e penna, non faceva altro che prendere appunti”.