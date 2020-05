Siviglia, Vazquez scopre le carte: “Riquelme idolo, con Dybala intesa migliore. Il mio futuro? Ho le idee chiare”

Franco Vázquez esalta Paulo Dybala.

Le Iene Show, Balotelli-Chiellini alla resa dei conti: il tackle di Giorgio e l’affondo di Super Mario, il confronto su Italia 1…

Il fantasista argentino che in Serie A ha vestito la maglia del Palermo ha tessuto le lodi dell’attuale attaccante della Juventus che ebbe come compagno di reparto in rosanero. “El Mudo”, intervistato da Radio La Red, ha confessato di voler chiudere la propria carriera al Belgrano ma al momento il suo obiettivo è quello di restare in Europa e quindi di rispettare il contratto con il Siviglia.

Video Aquilani-Quattrociocche, l’amore su Instagram: l’ex Roma, Juventus e Milan si separa dalla moglie dopo 12 anni insieme…

“Il compagno di reparto con cui ho avuto maggior intesa nel corso della mia carriera è stato Paulo Dybala, ci capivamo alla perfezione sul terreno di gioco e ci siamo avvicinati molto anche fuori dal campo. Abbiamo condiviso due anni ed è stato il miglior partner che ho avuto. Ho intenzione di rimanere in Europa, ho ancora un anno di contratto con il Siviglia. In futuro mi piacerebbe tornare nella mia città ossia al Belgrano. È qualcosa che vorrei si realizzasse. Non assomiglio a nessuno, ma mi è sempre piaciuto Riquelme perché sono cresciuto guardandolo giocare. Per quelli della mia età è stato un punto di riferimento”.

VIDEO Juventus, Cannavaro sulla questione Chiellini-Balotelli: “C’è sempre qualcuno che deve vendere”