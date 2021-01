Siviglia, il presidente Castro orgoglioso: “L’acquisto del Papu Gomez dimostra una cosa, conosco anche la sua canzone”

Il Papu Gomez è da qualche ora un nuovo calciatore del Siviglia.

L’ex beniamino dei tifosi dell’Atalanta ha lasciato Bergamo dopo aver avuto un alterco con il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini, qualcosa che non si è riusciti a ricucire. Il futuro dell’argentino riparte dall’Andalusia, un acquisto importante per gli spagnoli come confermato dal presidente José Castro nel corso di un’intervista rilasciata al Partidazo de Cope.

“Gli ho detto: ‘Vedi quei titoli? Li abbiamo vinti attraverso il sacrificio ed è questo che mi aspetto da te’. Ti daremo molto affetto ma ci aspetteremo tanto. E vogliamo un’altra coppa qui’. Lui ha capito e mi ha risposto che è ciò che gli piace. L’ambizione non è una parola, nel Siviglia si tratta di fatti. Siamo nel periodo migliore dei nostri 131 anni ma vogliamo sempre di più e l’arrivo del Papu Gomez lo dimostra. Abbiamo fatto un altro grande sforzo per migliorarci. Canzone del Papu? Conosco el baile del Papu. L’ho ascoltato negli ultimi giorni e ho persino visto dei meme con foto mie e di Monchi che lo balliamo (ride ndr)”.