Siviglia, ag. Franco Vazquez: “A Palermo esperienza meravigliosa, che coppia con Dybala! Futuro? Ha un obiettivo”

Franco Vazquez e la voglia di tornare a calcare i campi della Serie A.

L’attuale fantasista in forza al Siviglia in Italia ha vestito la maglia del Palermo nel 2012 e poi dal 2013 al 2016 collezionando 105 presenze e mettendo a segno ben 22 reti. Il ‘Mudo’ come da sempre soprannominato qualche settimana fa aveva espresso la volontà di tornare nel Bel Paese, il tutto potrebbe concretizzarsi visto anche il contratto in scadenza nel giugno 2021. Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni dell’agente del calciatore italo-argentino, Daniele Piraino, che ha parlato così nel corso dell’intervista concessa alla redazione di tuttomercatowen.com.

“Esperienza a Palermo? Meravigliosa. È partito in sordina, poi è esploso insieme a Dybala con Iachini allenatore. Ha fatto cose meravigliose, segnando, facendo assist. Insieme hanno fatto cose importanti che lo hanno portato alla ribalta e anche a essere convocato con l’Italia da Antonio Conte. Franco occasione? È un giocatore importante. Ha scelto Siviglia dove anche lui stesso ha ammesso di essersi sentito a casa. E, come ha detto, gli piacerebbe tornare a giocare in Italia ed essendo in scadenza nel 2021, a 31 anni, rappresenta una vera occasione”.