Ronaldinho, compleanno amaro: i guai giudiziari e la reazione del Barcellona…

Compleanno amaro per Ronaldinho.

Nei primi giorni di marzo il fuoriclasse brasiliano era piombato al centro di uno scandalo clamoroso, quando era stato arrestato in Paraguay per aver mostrato alla polizia locale un passaporto falso: l’ex Milan era dunque stato arrestato insieme al fratello, nonché ex procuratore, Roberto de Assis, e portato in prigione.

Ronaldinho, ancora una volta nei guai: arrestato in Paraguay per aver esibito passaporto falso. I dettagli

Dinho si trova ancora in carcere, dove in attesa della sentenza che potrebbe condannarlo ad addirittura sei mesi di detenzione, sta cercando di trascorrere le giornate giocando a calcio con i detenuti. Oggi era anche un giorno molto particolare per il fenomeno brasiliano, ossia quello del suo 40esimo compleanno: in tantissimi, tra appassionati e leggende della storia del calcio, hanno pubblicato foto e video sui propri account social per fare gli auguri ad uno dei giocatori più forti di sempre.

Uno dei più belli è senza dubbio quello di Ronaldo, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto insieme a Dinho mentre indossano la maglia del Brasile: “Auguri omonimo! Spero che tu possa superare questa difficile fase della tua vita con la stessa gioia di sempre!“.