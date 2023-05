Real Valladolid-Barcellona 3-1: Lewandowski non basta a Xavi. Larin e Plata decisivi

All'Estadio Municipal José Zorrilla' è andato di scena il match valido per la 36a giornata del campionato di Liga Santander, tra il Barcellona di Xavi Hernàndez, prima in classifica e il Real Valladolid del tecnico Paulo César Pezzolano, attualmente posizionata al diciassettesimo posto in graduatoria. Match vinto 3-1 dai padroni di casa, grazie all'autogol di Christensen e le reti di Larin e Plata. Utile solo per le statistiche il centro nel finale di Robert Lewandowski.