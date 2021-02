Real Madrid, Zidane stizzito: “L’anno scorso abbiamo vinto la Liga, certe domande mi fanno ridere”

Bufera in casa Real Madrid dopo le dichiarazioni rilasciate da Zinedine Zidane.

Il tecnico delle Merengues, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Huesca, ha parlato senza trattenersi del trattamento che sta ricevendo in questa stagione soprattutto da parte della stampa locale. I blancos in questa prima parte di campionato hanno vissuto di alti e bassi e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il modesto Levante. I punti di distacco dalla capolista Atletico Madrid sono addirittura 10 con i Colchoners che devono ancora recuperare una gara.

“Meritiamo di continuare a lottare. L’anno scorso abbiamo vinto la Liga. Combattiamo. L’anno scorso, non dieci anni fa, abbiamo vinto la Liga. Mi fanno ridere certe domande. Chiedo solo un po’ di rispetto. Mi fate ridere. Ditemi in faccia ‘vogliamo cambiarti’, non alle spalle. Quello che la gente vuole è vincere le partite. Non so cosa succederà. Meritiamo di finire la stagione con questa rosa. Si parla di tante cose, di cambiare allenatore e di altro. Non lo so. Sono fortunato. Se la gente vuole me ne vada, non glielo permetterò. E nemmeno i giocatori. Si parla molto di una situazione scomoda. Non stiamo molto bene, è vero, ma siamo intenzionati a cambiare la situazione. Non merito questo trattamento da parte della stampa. Sono fortunato di poter lavorare con questa squadra. Abbiamo vinto il campionato l’anno scorso, mi aspetto un po’ di rispetto. Se non ce la facciamo, sono il primo a prendermi la mia responsabilità. L’anno prossimo sicuramente qualcosa deve essere fatto. Ma quest’anno dobbiamo mettere la nostra faccia per i tifosi e lotteremo per loro. So che sono tifosi che amano molto la squadra. Vogliamo vincere e giocare bene a calcio“.

