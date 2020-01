Real Madrid, Varane: “CR7 mi ha insegnato tanto, ha reso le imprese cose normali. Non ho più aggettivi per Cristiano”

Raphael Varane esalta Cristiano Ronaldo.

Milan, Ibrahimovic: “Non sono qui per soldi, so come aiutare i rossoneri. Mia condizione fisica? Zlatan c’è ancora”

Il difensore francese in forza al Real Madrid ha parlato del suo rapporto con CR7 riecheggiando i momenti trascorsi in blancos con l’attuale attaccante della Juventus. Il centrale difensivo transalpino, ai microfoni di Onze Mondial, ha tessuto le lodi del campione portoghese che ha fatto la storia delle ‘Merengues‘.

Milan, Boban avverte: “Felici di riabbracciare Ibrahimovic, ma nessuno si nasconda dietro le sue spalle”

“Che ricordi ho con Cristiano? Incredibili. A livello umano e professionale non ho più parole per lui, ha dato vita a qualcosa di straordinario: è riuscito a rendere l’impresa una situazione normale. E per far ciò non ci sono parole per spiegarlo, è un grandissimo. Mi ha insegnato tanto e sorpreso continuamente, quante volte mi sono detto: ‘Wow, quanto è forte!'”.

Legrottaglie e il retroscena su Ibrahimovic: “Mi disse che Gesù non mi faceva vincere, lui sì”