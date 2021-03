Real Madrid, Sergio Ramos senza filtri: “Messi ai Blancos? Ne sarei felice. Juventus-CR7, ecco cosa ne penso”

Sergio Ramos senza filtri.

Real Madrid, Sergio Ramos: “Ibrahimovic un ‘killer’, il mondo del calcio sia orgoglioso di Zlatan”

Colonna portante, capitano e baricentro dell’intero reparto difensivo madrileno: tutto questo è per il Real Madrid, Sergio Ramos. Dal 2005 fino ad oggi ha conquistato lo spogliatoio dei Blancos a suon di egregie prestazioni e di forte attaccamento nei confronti della maglia madrilena. Intervenuto ai microfoni di una trasmissione condotta da un noto influencer di nome Ibai, Ramos ha affrontato diverse tematiche soffermandosi in particolare sul passato trascorso con Cristiano Ronaldo e su un possibile futuro, utopico, con Lionel Messi. Di seguito, le sue dichiarazioni.

A proposito di un fiabesco trasferimento della Pulga al Real Madrid:”Nelle prime settimane ospiterei Messi in casa mia in modo che possa sistemarsi. Ne sarei felicissimo. I madrilisti hanno dovuto subirlo nei loro anni migliori. Pertanto, finché non ci siamo davanti, sarebbe un gioia grandissima perché aiuterebbe a vincere e ad ottenere più successi “, ha dichiarato la bandiera delle Merengues.

E su l’asso portoghese in forza alla Juventus di Andrea Pirlo, recentemente eliminata dalla massima competizione europea: “Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con i migliori giocatori. Abbiamo giocato l’ultima finale di Champions League sapendo che Cristiano stava per andarsene. Non una buona situazione, e infatti fondamentalmente Ronaldo e Real hanno perso entrambi con quella decisione presa. Non c’è stato nessun vincitore “, ha chiosato Sergio Ramos.

