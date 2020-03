Real Madrid, Rio Ferdinand incorona Hazard: “Nell’uno contro uno non ha rivali, può tornare ai suoi livelli”

Rio Ferdinand esalta le doti tecnico-qualitative di Eden Hazard.

Il fantasista belga si è trasferito nel corso della scorsa sessione di calciomercato dal Chelsea al Real Madrid, dove però non è riuscito a imporsi in modo concreto. Complicato per qualunque giocatore riuscire a imporsi in blancos viste le presenze di due totem quali Sergio Ramos e Karim Benzema. L’ex difensore dell’Inghilterra e del Manchester United, attraverso il proprio profilo instagram, ha voluto tessere le lodi dell’attuale talento del club spagnolo.

“Hazard nell’uno contro uno può superare chiunque, è il migliore in assoluto. Tuttavia, non se la sta passando bene da quando si è trasferito al Real Madrid”.

