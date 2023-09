Real Madrid-Real Sociedad, le probabili formazioni: Kroos contro Merino. Out Vinicius

Il posticipo delle 21.00 di questa quinta giornata di Liga offre il big match tra Real Madrid e Real Sociedad che andrà in scena al nuovo Santiago Bernabeu, impianto ormai modernizzato e coperto per garantire comfort ai propri spettatori.

Procede spedita la marcia del Real Madrid, a punteggio pieno con dodici punti conquistati nelle quattro gare iniziali. L'obiettivo è continuare a tenere il passo e non mollare di vista il Barcellona attualmente al comando della Liga ma con una partita in più. Solo una lunghezza separa i blancos dai blaugrana, con dunque un'occasione da cogliere per il sorpasso momentaneo sugli storici rivali. Lunga lista di assenti in casa madrilena, con Thibaut Courtois, Arda Guler, Vinicius Junior, Eder Militao, Dani Ceballos e Ferland Mendy che non saranno disponibili. In avanti Ancelotti si affida a Rodrygo e Joselu, i quali agiranno supportati da Bellingham, autentica rivelazione di queste prime giornate di Liga.