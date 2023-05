Real Madrid-Rayo Vallecano, probabili formazioni: dubbio Vinicius, de Tomas dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 19:30, il Real Madrid ospiterà il Rayo Vallecano in occasione del match valevole per la trentaseiesima giornata di Liga. Con un ritardo da tempo incolmabile dal Barcellona, che si è già laureato campione di Spagna, ed il recente trionfo in Copa del Rey, i Blancos non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.