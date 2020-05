Real Madrid, Kroos: “Voglio rispettare il mio contratto, non mi vedo altrove”

Toni Kroos giura fedeltà al Real Madrid.

Il centrocampista dei blancos, intervenuto ai microfoni dell’agenzia stampa DPA, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al proprio futuro, allontanando inoltre le voci di un suo approdo nel Manchester City di Guardiola: “Ho ancora tre anni di contratto e ho intenzione di rimanere qui per quel tempo. Quando passeranno quelle stagioni avrò 33 anni e sarà un buon momento per pensare a come mi sento fisicamente e mentalmente e capire se vorrò continuare a giocare. In ogni caso, non ci saranno voci sul mio conto o titoli di giornale come ‘Kroos va in Cina’ o simili. Non avremo queste voci sul mio conto per questi anni. Scordatevelo. Io al City? Aldilà di Guardiola, dico in generale che non posso immaginare di andare altrove rispetto a dove sono ora”, ha concluso Kroos.

Real Madrid, Salgado su Cassano: “Un pazzo, con lui spettacolo assicurato. L’ho sempre paragonato a un mio ex compagno”