Real Madrid, il timore di Hazard: “Devo stare attento a non ingrassare, cerco di stare lontano dal frigorifero”

“Sono ancora infortunato, non posso insegnare molto ai miei figli in questo momento. Cammino con una gamba e mezza e non sono molto utile. Quello che posso fare è tenermi in forma, tutti noi giocatori abbiamo le possibilità per farlo“.

Sta trascorrendo così le sue giornate Eden Hazard, fantasista del Real Madrid, costretto, così come tutti gli sportivi, a restare a casa a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Intervistato da RTBF il calciatore belga ha anche rivelato una sua preoccupazione: “Devo stare molto attento anche a non ingrassare. Provo a non mangiare molto stando lontano dalla dispensa e dal frigorifero, dove si sono i panini e i muffin, ma non è sempre facile”.

Real Madrid, i ricordi di Luis Figo: “Anni speciali quelli dei Galacticos. In alcuni posti volevano ucciderci”

Inter, ag. Lautaro Martinez: “Barcellona e Real Madrid: è tra i più ambiti del mercato”