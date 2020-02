Real Madrid, il nuovo acquisto Reinier: “Sto vivendo un sogno, da Raúl imparerò tanto”

Reinier Jesus Carvalho è stato acquistato ufficialmente dal Real Madrid.

I blancos hanno deciso di strappare il giovanissimo attaccante classe ’02 al Flamengo pagando la clausola rescissoria di 30 milioni di euro ai brasiliani. Il campioncino verdeoro si unirà a Real Madrid Castilla che attualmente è guidato dall’ex leggenda delle Merengues quale Raul Gonzalez Blanco. Lo stesso Reinier ha rilasciato le seguenti dichiarazioni attraverso le colonne di As.

“Sono molto entusiasta di avere Raúl come allenatore. Imparerò molto con lui. Puoi dire che è una grande persona e un grande allenatore e so che mi aiuterà molto come giocatore e come persona. Non c’è niente che assomigli al Real Madrid, è il miglior club al mondo. È un sogno diventato realtà. Quando ero piccolo ho lasciato mia madre e mia sorella per cercare di diventare un calciatore. Sono andato a Rio de Janeiro da Brasilia, in una nuova città ed è stato molto difficile. Dopo due anni sono venuti con me e tutto è stato più facile. È stato difficile arrivare qui. Cerco di ascoltare i consigli delle persone che sono nel club da molto tempo e sono molto felice per l’opportunità. Sono persone fantastiche e grandi giocatori. Rodrygo mi ha mostrato le strutture e mi ha fatto sentire il benvenuto. Sono stato anche con Casemiro, Marcelo, Vinicius e Militao. È stato un benvenuto molto piacevole, con amore”.

