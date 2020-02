Leicester-Manchester City, Guardiola: “Sanzione? Nulla è ancora detto, orgoglioso di come lavora il club”

La sanzione subita dal Manchester City ha sconvolto l’intero ambiente del calcio.

La Uefa ha deciso di escludere i Citizens dalle prossime due edizioni di Champions League e/o Europa League a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Il manager del club inglese, Pep Guardiola, ha ammesso in diverse occasioni che non ha intenzione di lasciare e anzi vorrebbe prolungare il suo contratto prima che arrivi una decisione in merito. Il City crede comunque di poter ribaltare la sentenza attraverso il ricorso presentato, le parole del manager spagnolo in conferenza stampa.

“Non possiamo cambiare la resta delle persone, né quello che pensano, però so come lavora il club e sono orgoglioso di quello che facciamo tutti assieme. Abbiamo costruito tutto giorno dopo giorno, senza l’aiuto di qualcuno. Adesso presenteremo l’appello e vedremo che va a finire, di certo non è ancora detto l’ultima paro. Sulla sfida contro il Leicester? David Silva, Sterling e Sané sono pronti per rientrare, anche se ancora non al 100 per cento. Il Leicester? È una squadra molto organizzata, che mi impressiona. È bello vederli giocare assieme ed è bello che nel calcio inglese ci siano dei tecnici come Rodgers”.