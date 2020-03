Real Madrid-Barcellona, Sergio Ramos: “Zidane ‘culo pelao’. Piqué? Firmerei per vincere ogni Clásico così”

Sergio Ramos risponde a Piqué.

La sfida tra il Real Madrid e il Barcellona è stata decisa dai gol di Vinicius e Mariano Diaz, che hanno regalato ai tifosi blancos tre punti fondamentali per riconquistare il primo posto in classifica. Al termine del match il capitano delle Merengues, Sergio Ramos, ha parlato così in zona mista: “Non credo che sia una gara decisiva. Sono tre punti importanti da regalare ai nostri tifosi, è normale che non siano contenti dopo un’annata difficile. E’ importante che non abbiano vinto e non siano andati a +5. Il gol di Mariano? Molto importante per la partita e per lui. Non c’è niente di più gratificante di un gol nel Clásico. Siamo contenti, la grande virtù di Zidane è tenere tutti i giocatori sempre pronti“.

Sulle parole di Piqué, che aveva fortemente criticato la prestazione dei blancos: “L’opinione di tutti è rispettabile. Firmerei per vincere tutti i Clásico giocando un primo tempo brutto come ha detto lui. L’approccio è stato differente, nel primo tempo abbiamo lasciato a loro la palla mentre nel secondo tempo abbiamo deciso di salire di più. Loro non erano molto freschi e abbiamo iniziato a creare occasioni. Dobbiamo essere più belli. Il peggior Barcellona che ho visto? Loro hanno il loro totem che è il possesso palla, per me la loro filosofia di gioco è rispettabile. Noi abbiamo il nostro stile, che non è migliore o peggiore, ma semplicemente differente“.

Sui tifosi: “Non sono stati irrequieti. Volevamo recuperare questo spirito perché sono fondamentali per noi. Quale modo migliore di vincere un Clásico per ritrovare la fiducia? Ogni tre giorni siamo sotto esame“.

“Noi favoriti? Non mi piace questa parola” – continua Ramos – “La Liga è ancora lunga. Abbiamo ripreso il comando e adesso giocheremo partita dopo partita, tutte come se fossero finali. Vedremo chi riuscirà a resistere. Manchester City? Ho rivisto la partita. La prima cosa è l’autocritica e per questo bisogna rivederla. Abbiamo fatto 78 minuti molto buoni e da quel momento in poi ci sono stati degli squilibri. Queste sono lezioni per il futuro. Ricorso per l’espulsione? Lo faremo. Per me, naturalmente. Il criterio per la decisione è relativo, alcuni dicono sì, altri no. Il calcio è così e non si può tornare indietro. C’è ancora una splendida partita di ritorno. Zidane rassegnato alle critiche? Non so se è apprezzato o meno. Non si può controllare l’opinione pubblica. Se c’è qualcuno che ha il ‘culo pelao’(grande esperienza in qualcosa, ndr), quello è l’allenatore“.