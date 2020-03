Barcellona, Piqué in tackle: “Affrontato uno dei peggiori Real Madrid. Liga? Possiamo ancora vincerla”

Il Real Madrid si aggiudica il “Clasico”.

Disfatta del Barcellona al “Bernabeu”, crollata sotto i colpi di un sontuoso Real Madrid al termine di un match ricco di emozioni. Successo che permette ai Blancos di effettuare il sorpasso proprio ai danni dei blaugrana, conquistando così la vetta della Liga. Un ko pesante commentato dal difensore della compagine catalana, Gerard Pique, intervenuto ai microfoni di “Movistar” al triplice fischio.

“Lasciamo il Bernabeu insoddisfatti, pensavamo di poter ottenere un buon risultato perché loro trasmettevano sentimenti molto negativi, quello del primo tempo è uno dei peggiori Real Madrid che io abbia mai affrontato al Bernabeu. Noi però abbiamo perso il controllo del match, loro ci pressavano alti e in qualsiasi momento avrebbero potuto segnare un gol. Frustrazione? Sì, per una grande opportunità persa specialmente nella prima parte di gara durante la quale potevamo anche chiudere la partita. Il Real? Non dico che è stato il peggiore Real per criticare, anche noi abbiamo dei problemi e non stiamo bene, abbiamo perso un’occasione. Avevamo il controllo della gara, e se avessimo approfittato di un paio di occasioni per loro sarebbe stata una montagna da scalare. Ma abbiamo preso il primo gol e poi il secondo. Loro sono molto forti e noi, colpiti ma non affondati, possiamo vincere la Liga se facciamo le cose per bene fino alla fine. Perché soffriamo senza palla? Ci posizioniamo apertamente per dare le linee di passaggio e se non siamo solidi con le linee di passaggio, le perdiamo e quindi soffriamo. Perder palla nella nostra metà campo è pericoloso, dobbiamo migliorare imparando dagli errori del secondo tempo. Il gol di Vinicius? Non so se ha tirato in porta. Ero in una posizione di svantaggio, ho lascio che fosse lui a decidere e ho cercato di bloccare il tiro. Dalla posizione del piede credo che volesse tirare“.