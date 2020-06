Real Madrid, agente Bale: “Addio ai blancos? Vi rivelo il futuro di Gareth”

Tutto sul futuro di Gareth Bale.

L’agente dell’esterno gallese di proprietà del Real Madrid, Jonathan Barnett, ha rivelato quale sarà il futuro della stella classe ’89. Buone notizie, inaspettate visto gli screzi dell’ultimo anno con la società, per i tifosi dei blancos. Di seguito quanto dichiarato dal procuratore dell’ex Tottenham, concessosi per un’intervista alla BBC: “Al Real Madrid è abbastanza felice, perché dovrebbe andare via? L’ho detto diverse volte, tornare a giocare in Premier League sarebbe una grande cosa è vero ma allo stesso tempo non credo che voglia farlo in questo momento perché sta bene a Madrid, ha una vita che gli piace e non capisco perché dovrebbe andare via. Ingaggio post pandemia? Penso che ci sarà un calo del valore di mercato e degli affari che verranno fatti, ma poi le cose torneranno alla normalità. Sicuramente non appena ci saranno le partite, con i diritti tv e i tifosi che torneranno allo stadio sarà tutto come prima. Taglio stipendi? Ci sono dei contratti quindi non penso ci saranno riduzioni. Piuttosto credo che le società dovrebbero fare meglio il loro lavoro gestendo le finanze“.

