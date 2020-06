PSG, Herrera su Mourinho: “Gli sono grato. Diventa una belva con chi non dimostra onestà”

Parla Ander Herrera.

Il centrocampista del Paris-Saint Germain, concessosi per un’intervista al quotidiano spagnolo As, ha voluto elogiare José Mourinho, suo tecnico ai tempi del Manchester United: “Posso solo esprimere gratitudine per lui. Il primo anno è stato fantastico: tre titoli e i tifosi mi scelsero come miglior giocatore della stagione. Ha una grande personalità, questo sicuro, ma se lavori bene e non ti nascondi non avrai alcun problema con lui. Abbiamo la stessa mentalità. Bisogna essere maturi e duri. Lui diventa una belva con chi non è onesto“.

Infine Herrera si è espresso in merito alla conclusione anticipata, a causa dell’emergenza Coronavirus, della Ligue 1: “Eravamo sorpresi. Ognuno nella chat di gruppo era scioccato e qualcuno non ci credeva. È stata una decisione azzardata anche perché il tempo ora sta dando ragione a Bundesliga e spero che questo accada anche in altri campionati. Non sappiamo se le due coppe nazionali verranno giocate in agosto. Non c’è nemmeno una data di ritorno per la gara di Champions. Ci sono ancora troppi dubbi”.

