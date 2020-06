PSG, Thiago Silva vicino all’addio: il centrale brasiliano tra il Milan e l’Everton di Ancelotti

Thiago Silva e il futuro lontano da Parigi.

Il difensore brasiliano in forza al PSG è in scadenza di contratto con il club parigino e potrebbe lasciare la capitale francese non appena si concluderà la stagione 2019/20. Il PSG ha già terminato il proprio campionato dopo la decisione della Federazione di cristallizzare la classifica, ma dovrà disputare i quarti di finale di Champions League. L’obiettivo del centrale verdeoro sarebbe quella di restare, ma ci sono diverse pretendenti che potrebbero far gola al calciatore: dal Milan all’Everton. I rossoneri già da tempo hanno mostrato interesse per Thiago Silva che farebbe dunque ritorno a San Siro, ma dall’altra parte gli inglesi spingono per portarlo in quel di Liverpool così da poterlo affiancare a Jerry Mina. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Foot Mercato, Carlo Ancelotti è intenzionato a non mollare la presa e a quanto risulta avrebbe già parlato con il suo ex pupillo.