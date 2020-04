Maresca-Mediagol: “Coronavirus e calcio, la penso così. Palermo, gli amici e Mondello. Tutto su Juventus, Inter e Lazio. La mia filosofia da tecnico, obiettivi e futuro…”

Ex calciatore concettualmente universale e cittadino del mondo. Enzo Maresca ha sistematicamente lasciato un’impronta marcata ed indelebile, sotto il profilo umano e professionale, in ogni club in cui ha militato nel corso della sua pluridecorata e prestigiosa parabola professionale. Intelligenza e sensibilità calcistica decisamente sopra la media hanno alimentato una carriera di altissimo livello su scala internazionale, il classe 1980, sulla scorta di duttilità tattica, ottima tecnica individuale, personalità e visione di gioco, ha costantemente impreziosito e rifinito nel tempo il suo bagaglio calcistico. Da mezzala di qualità, con spiccata propensione offensiva, Maresca si è progressivamente consacrato playmaker ricco di fosforo, senso geometrico e lucidità, capace di conferire limpidezza e fluidità alla manovra, dettando magistralmente tracce e tempi di gioco in zona nevralgica. L’esperienza formativa e brillante con la maglia della Juventus guidata da Marcello Lippi, l’impiego costante e la fiducia dell’ex commissario tecnico azzurro, campione del mondo con l’Italia nel 2006, che gli consentono di collezionare, nel 2003-2004, 29 presenze e quattro reti tra campionato, Coppa Italia e Champions League. La parentesi Fiorentina prelude alla favola Siviglia, club in cui il centrocampista campano diviene leader tecnico e carismatico, beniamino dei tifosi e riferimento imprescindibile di una compagine capace di vincere ben due volte la Coppa Uefa, una Supercoppa Europea, una Coppa di Spagna ed una Supercoppa di Spagna. Momento apicale della parabola andalusa di Maresca la doppietta siglata nella finale di Coppa Uefa del 2006 contro il Middlesbrough nel trionfale successo del club spagnolo per quattro reti a zero. Quindi le tappe significative in Grecia, con l’Olympiakos Pireo, e nuovamente in Liga con la maglia del Malaga con cui colleziona 42 presenze complessive. Un ritorno in Italia in chiaroscuro, con la maglia della Sampdoria, prima dei due anni e mezzo di Palermo che rappresenteranno il frangente più intenso e significativo della parte finale del suo percorso agonistico. Una promozione in Serie A in cui Maresca, giunto in Sicilia nella sessione invernale di mercato, prende in mano le redini del centrocampo di una vera e propria corazzata che dominerà il torneo cadetto a suon di record e vittorie. Quindi una stagione brillantissima in massima serie con Iachini in panchina, il playmaker campano diviene in fretta leader assoluto in un centrocampo di livello completato da Rigoni e Barreto in schieramento tipo. Dopo un avvio stentato la compagine rosanero si rende protagonista di un campionato di assoluto rilievo in cui brillano le stelle di Dybala, Vazquez e Belotti con Maresca guida carismatica e uomo chiave in seno al centrocampo ed allo spogliatoio rosanero. Figura cardine in virtù di esperienza internazionale, saggezza e spirito di gruppo, il classe 1980 risulterà fondamentale nel processo di crescita ed integrazione dei talenti sudamericani in rosa nella complessa realtà del calcio italiano. Molto più travagliata e sofferta la stagione 2015-2016, tra continui cambi in panchina e ribaltoni dirigenziali, con una salvezza calcisticamente miracolosa ottenuta grazie al patto di ferro tra i senatori di quel gruppo e Davide Ballardini, svolta decisiva che consenti al Palermo di riacciuffare la permanenza in massima serie grazie ad un rush finale travolgente. Proprio Enzo Maresca, costretto ad ingoiare, suo malgrado, una serie di bocconi amari, tra cui un temporaneo accantonamento dalla rosa per disposizione del patron Zamparini, tornò in auge, rispondendo presente sul campo quando fu richiamato in causa nella fase topica della stagione. Professionalità, determinazione e raziocinio. Nervi saldi, flemma e qualità quando la palla scottava tra i piedi. La statura del calciatore di livello che emerge nitida e tangibile, con Maresca pronto ad assumersi oneri e responsabilità, contribuendo e riportare in rotta una nave in balia della tempesta. La sua firma nel decisivo match salvezza al “Barbera” contro il Verona assurge a simbolico e meritocratico segno del destino. Capacità di lettura ed analisi, competenze di rilievo maturate e affinate nel corso della sua brillante carriera da calciatore, leadership e riconosciute capacità relazionali nella gestione del gruppo, una visione globale e minuziosa dello sviluppo del gioco e delle dinamiche di tempo e spazio. Un patrimonio di peculiarità che ha ispirato il percorso 2.0 intrapreso dall’ex Juventus e Palermo che sta già muovendo i primi promettenti step nel nuovo ruolo di allenatore. La parentesi Ascoli, gli incarichi gratificanti e strategici in sede di formazione professionale ricoperti prima al Siviglia e poi al West Ham. Collaboratore tecnico dello staff di Montella nel suo ritorno in seno al club andaluso, vice di Manuel Pellegrini nell’avventura intensa vissuta con gli Hammers. Occasioni propizie per incamerare ulteriori e preziose nozioni in termini di metodologie di lavoro, criteri di valutazione, filosofie calcistiche e correnti tattiche variegate, dinamiche tecniche, fisiche e attitudinali di due tra i campionati più prestigiosi e competitivi al mondo. Contaminazioni calcistiche virtuose, da elaborare e personalizzare al fine di coniare un credo calcistico fondato su idee proprie e concetti autonomi, frutto virtuoso di esperienze e conoscenze vissute in carriera. Dopo la chiusura della sua avventura con il West Ham con le dimissioni rassegnate lo scorso dicembre in seguito all’esonero di Pellegrini, il classe 1980 nativo di Pontecagnano è pronto per recitare un ruolo di protagonista nella sua nuova veste di tecnico. Passato, presente e futuro si intersecano nel corso dell’interessante intervista esclusiva concessa da Enzo Maresca alla redazione di Mediagol.it.

