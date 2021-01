Liga, Villareal-Real Sociedad 1-1: gli ospiti rispondono nel finale con Isak alla rete iniziale di Parejo . La classifica aggiornata

Il Villareal e la Real Sociedad pareggiano per 1-1.

I padroni di casa vanno in gol dopo appena 3 minuti di gioco con Dani Parejo. Conducono il match fino alla fine, ma nei minuti di recupero Alexander Isak riesce a riportare la partita in parità regalando in extremis un punto alla Real Sociedad. La squadra di Unai Emery mantiene quindi il quinto posto in classifica, inseguita proprio dai baschi che si trovano 3 punti dietro.

Di seguito la classifica aggiornata.

